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45 минут назад

«Манчестер Юнайтед» вылетел из Лиги чемпионов

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Английский «Манчестер Юнайтед» вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Манчестер Юнайтед» вылетел из Лиги чемпионов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Команда дома проиграла мадридскому «Атлетико» со счетом 0:1 во втором матче 1/8 финала турнира. Голом на 41-й минуте отличился защитник Ренан Лоди. Первый матч между клубами завершился вничью со счетом 1:1.

В параллельной встрече португальская «Бенфика» играет с голландским «Аяксом». На момент написания новости португальцы ведут — 1:0. Мяч на 77-й минуте встречи забил нападающий Дарвин Нуньес. Первый матч между командами завершился вничью — 2:2.

Таким образом, «Атлетико» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала финала турнира пройдет в Ньоне 18 марта. Начало — в 14:00 по московскому времени.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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