«Милан» ведет переговоры с Ориги

«Милан» ведет предварительные переговоры с Дивоком Ориги, и нападающий «Ливерпуля» дал добро на переход в качестве свободного агента.

Как сообщает Calciomercato.com, директор «Милана» Паоло Мальдини является поклонником игрока сборной Бельгии, контракт которого истекает в конце сезона. Ориги забил пять голов в 14 матчах за «Ливерпуль» в этом сезоне, в том числе один гол против «Милана» в матче группового этапа Лиги чемпионов.