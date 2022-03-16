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41 минуту назад

«Милан» ведет переговоры с Ориги

Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Милан» ведет предварительные переговоры с Дивоком Ориги, и нападающий «Ливерпуля» дал добро на переход в качестве свободного агента.

«Милан» ведет переговоры с Ориги
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщает Calciomercato.com, директор «Милана» Паоло Мальдини является поклонником игрока сборной Бельгии, контракт которого истекает в конце сезона. Ориги забил пять голов в 14 матчах за «Ливерпуль» в этом сезоне, в том числе один гол против «Милана» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Игрок сборной Бельгии определит свое будущее в ближайшие недели, но он станет одной из главных целей для усиления атаки «Милана» в сезоне 2022/23.

Футбол,Паоло Мальдини,
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