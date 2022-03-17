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51 минуту назад

Футболисты "Краснодара" согласились на понижение зарплаты в несколько раз

Газета.RuГазета.Ruиещё 3

Российские футболисты «Краснодара» выразили согласие на понижение заработной платы, выплачиваемой клубом. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Футболисты «Краснодара» согласились на кратное понижение зарплаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что некоторые игроки будут получать в два-три раза меньше прежнего. На данный момент неизвестно, на какой срок распространяется эта мера.

После 20 матчей «Краснодар» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 35 очков.

Напомним, что из-за ситуации на Украине клуб покинули все легионеры, а также главный тренер Даниэль Фарке, который так и не успел провести ни одного официального матча с командой.

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