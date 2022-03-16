Футболисты «Краснодара» согласились на существенное сокращение зарплаты

Игроки футбольного клуба «Краснодар» откликнулись на просьбу руководства ФК и пошли на понижение зарплаты. По данным «Матч ТВ», у некоторых в зависимости от суммы контрактов она упала в два раза, еще у части — в три.
При этом отмечается, что пока неизвестно, на какой срок рассчитана данная мера. Также игроков «Краснодара» предупредили, что в ближайшее время возможны задержки по зарплатам.
Ранее сообщалось, что владелец ФК Сергей Галицкий столкнулся с финансовыми проблемами из-за блокировки своих счетов в европейских банках. По той же причине клуб покинули практически все иностранные футболисты.