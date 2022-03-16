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57 минут назад

Футболисты «Краснодара» согласились на существенное сокращение зарплаты

Елена Прошина

Игроки футбольного клуба «Краснодар» откликнулись на просьбу руководства ФК и пошли на понижение зарплаты. По данным «Матч ТВ», у некоторых в зависимости от суммы контрактов она упала в два раза, еще у части — в три.

Футболисты «Краснодара» согласились на существенное сокращение зарплаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом отмечается, что пока неизвестно, на какой срок рассчитана данная мера. Также игроков «Краснодара» предупредили, что в ближайшее время возможны задержки по зарплатам.

Ранее сообщалось, что владелец ФК Сергей Галицкий столкнулся с финансовыми проблемами из-за блокировки своих счетов в европейских банках. По той же причине клуб покинули практически все иностранные футболисты.

Футбол,Сергей Галицкий,
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