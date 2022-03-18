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1 час назад

AP: CAS оставил в силе запрет ФИФА на участие сборной России в турнирах организации

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Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе запрет Международной федерации футбола (ФИФА) на участие российских команд в турнирах под эгидой организации. Об этом сообщает агентство AP.

CAS оставил в силе запрет на участие России в турнирах ФИФА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

CAS отказал Российскому футбольному союзу (РФС) в ускоренной процедуре рассмотрения дела. Такое же решение суд принял ранее, оставив в силе санкции со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Таким образом, сборная России не сыграет с командой Польши в стыковом матче отбора к чемпионату мира в Катаре, встреча изначально должна была пройти 24 марта в Москве. В случае победы россиянам предстояло 29 марта встретиться с сильнейшей командой в паре Швеция - Чехия.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 7 марта РФС подал апелляции в CAS на эти решения.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,УЕФА,
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