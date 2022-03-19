"Зенит" разгромил "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу

Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" победил тульский "Арсенал" со счетом 3:0 в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

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Дублем в составе "Зенита" отметился Малком (44 и 55-я минуты), также отличился Юри Алберто (89).

Подопечные Сергея Семака не проигрывают в чемпионате страны на протяжении 11 матчей (семь побед и четыре ничьи), последний раз команда из Санкт-Петербурга терпела поражение в РПЛ 16 октября прошлого года в матче первого круга против команды из Тулы (1:2).

"Арсенал" еще не выигрывал после завершения зимней паузы. Безвыигрышная серия "Арсенала" в РПЛ составляет пять матчей, во всех турнирах - шесть. Последний раз "Арсенал" побеждал 5 декабря в гостевом матче премьер-лиги против подмосковных "Химок" (2:1).