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1 час назад

"Зенит" разгромил "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу

ТАССТАССиещё 12

Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" победил тульский "Арсенал" со счетом 3:0 в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

"Зенит" разгромил "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
Фото: ТАССТАСС

Дублем в составе "Зенита" отметился Малком (44 и 55-я минуты), также отличился Юри Алберто (89).

Подопечные Сергея Семака не проигрывают в чемпионате страны на протяжении 11 матчей (семь побед и четыре ничьи), последний раз команда из Санкт-Петербурга терпела поражение в РПЛ 16 октября прошлого года в матче первого круга против команды из Тулы (1:2).

"Арсенал" еще не выигрывал после завершения зимней паузы. Безвыигрышная серия "Арсенала" в РПЛ составляет пять матчей, во всех турнирах - шесть. Последний раз "Арсенал" побеждал 5 декабря в гостевом матче премьер-лиги против подмосковных "Химок" (2:1).

"Зенит" остался лидером чемпионата России, в активе сине-бело-голубых 48 очков в 22 матчах. У занимающего второе место московского "Динамо" 42 очка и матч в запасе. "Арсенал" находится в зоне стыковых матчей с 20 очками после 22 сыгранных матчей, команда располагается на 14-й позиции. В следующем туре "Зенит" в гостях сыграет с "Сочи" 3 апреля, "Арсенал" днем ранее проведет домашний матч против "Ахмата".

Футбол,Сергей Семак,Динамо,Зенит,
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