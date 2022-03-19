Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+20° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
1 час назад

«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Lenta.ruLenta.ruиещё 9

Московский «Локомотив» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Фото: Иван Водопьянов / КоммерсантъИван Водопьянов / Коммерсантъ

Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Счет открыли гости — на 10-й минуте отличился Рифат Жемалетдинов. Игроки «Ахмата» отыгрались на 20-й минуте матча усилиями Александра Трошечкина. В концовке первого тайма хозяева вышли вперед, мяч в ворота «Локомотива» отправил Даниил Уткин.

Во втором тайме «Локомотив» сумел переломить ход встречи. Игроки столичного клуба отличились дважды. Сперва на 54-й минуте голом отметился Вильсон Изидор, а на 62-й минуте точный удар нанес Яг Кухта. Итоговый счет во встрече — 3:2 в пользу гостей.

«Локомотив» после 22 туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата с 34 очками. «Ахмат» расположился на седьмой строчке с 31 очком.

Футбол,Даниил Уткин,Александр Трошечкин,Рифат Жемалетдинов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители