«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Московский «Локомотив» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Счет открыли гости — на 10-й минуте отличился Рифат Жемалетдинов. Игроки «Ахмата» отыгрались на 20-й минуте матча усилиями Александра Трошечкина. В концовке первого тайма хозяева вышли вперед, мяч в ворота «Локомотива» отправил Даниил Уткин.

Во втором тайме «Локомотив» сумел переломить ход встречи. Игроки столичного клуба отличились дважды. Сперва на 54-й минуте голом отметился Вильсон Изидор, а на 62-й минуте точный удар нанес Яг Кухта. Итоговый счет во встрече — 3:2 в пользу гостей.