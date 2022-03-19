Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+24° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
45 минут назад

Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера

Lenta.ruLenta.ru

Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера
Фото: ReutersReuters

Левандовски дважды отличился в матче Бундеслиги против «Униона». Таким образом, нынешний сезон для поляка становится пятым, в рамках которого он забил более 30 голов. Левандовски повторил достижение экс-игрока «Баварии» Герда Мюллера, которому также удавалось забивать более 30 голов в пяти разных сезонах чемпионата Германии.

"Барселона" сделала выбор между Левандовски и Холандом

18 декабря Левандовски побил рекорд Мюллера, доведя количество голов за календарный год до 43. В 1972 году Мюллер забил 72 гола.

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. До перехода в мюнхенский клуб он защищал цвета дортмундской «Боруссии».

Футбол,Герд Мюллер,Роберт Левандовски,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители