Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+20° в 
USD 104.68EUR 115.60
Войти в почту
1 час назад

Российскому футболу отказали в переносе стыковых матчей отбора к ЧМ-2022

Lenta.ruLenta.ruиещё 15

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отказал в удовлетворении ходатайства Российского футбольного союза (РФС) о принятии обеспечительных мер в виде переноса стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре на более поздний срок. Об этом сообщает ТАСС.

Российскому футболу отказали в переносе стыковых матчей отбора к ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом, CAS отказал в удовлетворении всех прошений, поданных РФС. Отмечается, что рассмотрение апелляции РФС на отстранение сборной России и клубов Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерацией футбола (ФИФА) продолжится в соответствии с определенными сроками и порядком.

7 марта РФС направил в CAS апелляцию на отстранение российских команд. Отзывы ФИФА и УЕФА последуют в течение 20 дней. В РФС посчитали, что при положительном исходе дела сборная России сохранит шансы сыграть в стыковых матчах за право попасть на чемпионат мира в Катаре.

Из-за санкций ФИФА и УЕФА сборная России по футболу лишилась шансов на участие в мировом первенстве в Катаре. Команда должна была участвовать в стыковых матчах за выход на мундиаль, однако сборные Польши, Чехии и Швеции выразили нежелание играть с российскими футболистами.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,УЕФА,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители