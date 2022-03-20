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1 час назад

Леонид Слуцкий: смешно обсуждать судейство при поражении со счётом 1:6

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:6).

«Сложно комментировать. Команды разного уровня. Если бы удалось зацепиться за игру, было бы легче. Пропустили быстро два мяча. ЦСКА действовал на большом запасе мастерства. Удаление Ломовицкого не играло ключевой роли, но возможность для сопротивления после это удаления была убита. Я не видел судейские моменты. Смешно это обсуждать при таком счёте. Мы хотели заменить Ломовицкого, говорили, что будет замена. Чувствовали, что его могут удалить. Игрок уже стоял на бровке. Но не успели. Удаление по существу. Почему ЦСКА был настолько сильнее? Показатель уровня между командами. Можно ли братьев назвать моими учениками? Это у них надо спросить. Будет ли после моего спича прошлого матча больше спорных судейских решений в наших играх? Я бы не хотел обсуждать судейство сейчас», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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