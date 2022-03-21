Шаронов заявил о готовности возглавить "Рубин"

"Готов ли я вернуться в "Рубин"? Если будет такая возможность — я всегда готов работать в этой команде! На данный момент у клуба есть тренер — Леонид Слуцкий. Он мой коллега, и я уважаю его труд и работу всего тренерского штаба в целом", — передает слова Шаронова "Спорт-Экспресс".