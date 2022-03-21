Шаронов заявил о готовности возглавить "Рубин"

Бывший игрок сборной России Роман Шаронов ответил на вопрос, готов ли он снова возглавить казанский "Рубин". Он уже был наставником клуба из Татарстана в 2019 году.
"Готов ли я вернуться в "Рубин"? Если будет такая возможность — я всегда готов работать в этой команде! На данный момент у клуба есть тренер — Леонид Слуцкий. Он мой коллега, и я уважаю его труд и работу всего тренерского штаба в целом", — передает слова Шаронова "Спорт-Экспресс".
На посту главного тренера Шаронова в 2019 году заменил Леонид Слуцкий. 20 марта "Рубин" в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) потерпел разгромное поражение от ЦСКА со счетом 6:1. Голы забивали все новички армейцев: Юсуф Языджи (3), Жан-Филипп Гбамен, Хорхе Карраскаль и Хесус Медина. В составе казанской команды отметился Константин Кучаев, который принадлежит ЦСКА, но выступает за команду из Татарстана до конца сезона 2021/22. Подопечные Леонида Слуцкого в последних семи играх смогли одержать лишь одну победу. Казанцы набрали 25 очков и занимают десятое место в РПЛ.
Ранее грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия ответил на вопрос о своем будущем в "Рубине".