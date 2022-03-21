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1 час назад

Семин выступил против введения потолка зарплат в РПЛ

Газета.RuГазета.Ruиещё 4

Экс-наставник московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал возможное введение потолка зарплат для футболистов Российской премьер-лиги. Его слова передает "РБ Спорт".

Семин выступил против введения потолка зарплат в РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Пусть в каждом клубе чётко все определят свои возможности: нужно ли вводить какие-либо ограничения по зарплате молодым футболистам. Думаю, общих ограничений в лиге по зарплате быть не должно. Вот и все", — сказал Семин.

Напомним, гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов предложил ввести потолок зарплат для футболистов до 21 года, которые выступают в РПЛ.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что игроки не поддержат инициативу Газизова. После 22 матчей турнирную таблицу РПЛ возглавляет "Зенит", в активе которого 48 очков. На втором месте располагается московское "Динамо", набравшее 43 балла. Тройку замыкает ЦСКА, которому удалось заработать 42 очка.

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