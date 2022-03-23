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1 час назад

Абрамович ведет переговоры о покупке турецкого клуба

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Российский бизнесмен и владелец «Челси» Роман Абрамович ведет переговоры о покупке турецкого клуба «Гезтепе». Об этом сообщает CNN Turk.

Роман Абрамович может купить турецкий «Гёзтепе»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Источник заявляет, что Абрамович уже связывался с владельцем клуба Мехметом Сепилом. В скором времени должна состояться личная встреча российского миллиардера и собственника клуба.

«Гезтепе» занимает 18-е место в чемпионате Турции. В активе команды 27 очков в 30 матчах.

Напомним, в конце февраля Абрамович передал руководство клуба попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил о том, что из-за санкций принял решение продать команду. Также россиянин заявил, что не намерен просить о возврате долга клуба в размере 1,51 миллиарда фунтов.

Абрамович приобрел «Челcи» в 2003 году за 140 миллионов фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом Английcкой премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер лондонского «Челси» Авраам Грант вновь обвиняется в сексуальных домогательствах к женщинам.

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