Роман Абрамович может купить турецкий «Гёзтепе»

Российский бизнесмен и владелец «Челси» Роман Абрамович ведет переговоры о покупке турецкого клуба «Гезтепе». Об этом сообщает CNN Turk.

Источник заявляет, что Абрамович уже связывался с владельцем клуба Мехметом Сепилом. В скором времени должна состояться личная встреча российского миллиардера и собственника клуба.

«Гезтепе» занимает 18-е место в чемпионате Турции. В активе команды 27 очков в 30 матчах.

Напомним, в конце февраля Абрамович передал руководство клуба попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил о том, что из-за санкций принял решение продать команду. Также россиянин заявил, что не намерен просить о возврате долга клуба в размере 1,51 миллиарда фунтов.

Абрамович приобрел «Челcи» в 2003 году за 140 миллионов фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом Английcкой премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер лондонского «Челси» Авраам Грант вновь обвиняется в сексуальных домогательствах к женщинам.