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1 час назад

УЕФА получил заявление от России о планах провести чемпионат Европы по футболу

BFM.RUBFM.RUиещё 21

Союз европейских футбольных ассоциаций получил заявление от России, которая претендует на проведение у себя чемпионатов Европы 2028 или 2032 годов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

УЕФА получил заявление от РФ о планах на чемпионат Европы по футболу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает Интерфакс, проведение Евро-2028 претендуют Англия, Северная Ирландия, Ирландия, Шотландия и Уэльс, которые представили совместную декларацию о заинтересованности.

Россия и Турция заявили о своей заинтересованности в проведении турнира в 2028 или в 2032 году.

За право принять у себя чемпионат Европы в 2032 году также намерена побороться Италия.

Выбор стран-хозяек турнира состоится в сентябре 2023 года.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что Россия подала декларацию о намерении принять у себя Евро-2028 и Евро-2032.

Футбол,Александр Дюков,РФС,УЕФА,
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