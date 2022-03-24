УЕФА получил заявление от РФ о планах на чемпионат Европы по футболу

Союз европейских футбольных ассоциаций получил заявление от России, которая претендует на проведение у себя чемпионатов Европы 2028 или 2032 годов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Как сообщает Интерфакс, проведение Евро-2028 претендуют Англия, Северная Ирландия, Ирландия, Шотландия и Уэльс, которые представили совместную декларацию о заинтересованности.
Россия и Турция заявили о своей заинтересованности в проведении турнира в 2028 или в 2032 году.
За право принять у себя чемпионат Европы в 2032 году также намерена побороться Италия.
Выбор стран-хозяек турнира состоится в сентябре 2023 года.
Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что Россия подала декларацию о намерении принять у себя Евро-2028 и Евро-2032.