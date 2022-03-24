УЕФА получил заявление от РФ о планах на чемпионат Европы по футболу

Союз европейских футбольных ассоциаций получил заявление от России, которая претендует на проведение у себя чемпионатов Европы 2028 или 2032 годов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Как сообщает Интерфакс, проведение Евро-2028 претендуют Англия, Северная Ирландия, Ирландия, Шотландия и Уэльс, которые представили совместную декларацию о заинтересованности.

Россия и Турция заявили о своей заинтересованности в проведении турнира в 2028 или в 2032 году.

За право принять у себя чемпионат Европы в 2032 году также намерена побороться Италия.

Выбор стран-хозяек турнира состоится в сентябре 2023 года.