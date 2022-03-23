"Ростов" покинул еще один легионер

Японский полузащитник «Ростова» Кэнто Хасимото приостановил контракт с клубом и покинул расположение команды. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее донской клуб приостановил действие соглашений с пятью иностранными футболистами — ангольцем Баштушем, норвежцем Магнусом Кнудсеном, шведами Понтусом Алмквистом и Армином Гиговичем, а также боснийцем Деннисом Хаджикадуничем.

Напомним, 7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать действия контрактов до июня 2022 года. В это время футболисты могут играть за любые зарубежные клубы. Они могут оформить трансфер в другую команду до 7 апреля.

После ничьей с московским «Динамо» (1:1) в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) ростовчане поднялись на 11-ю позицию в турнирной таблице чемпионата.

В следующем туре подопечные Валерия Карпина на своем поле примут «Нижний Новгород». Матч состоится 2 апреля. Начало в 16.30 (мск).