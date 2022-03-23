РФС подаст заявку на проведение чемпионата Европы по футболу

РФС планирует подать заявку на Евро 2028 или 2032 года

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Член исполкома Российского футбольного союза Сергей Анохин сообщил, что организация подаст заявку на проведение в России финальной части чемпионата Европы 2028 года или 2032 года. Его слова передает «Матч ТВ».

«Подадим заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов. Когда подадим заявку? Это у исполнительного органа надо уточнять», — сказал Анохин.

На вопрос о моратории на вылет и расширении РПЛ он ответил, что пока данные решения в РФС отложили.

«Собирались не для этого, а сказать, что футбол жив, никакой пандемии, будем надеяться только на лучшее», — заключил Анохин.