РФС подаст заявку на проведение чемпионата Европы по футболу

РФС планирует подать заявку на Евро 2028 или 2032 года
Член исполкома Российского футбольного союза Сергей Анохин сообщил, что организация подаст заявку на проведение в России финальной части чемпионата Европы 2028 года или 2032 года. Его слова передает «Матч ТВ».
«Подадим заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов. Когда подадим заявку? Это у исполнительного органа надо уточнять», — сказал Анохин.
На вопрос о моратории на вылет и расширении РПЛ он ответил, что пока данные решения в РФС отложили.
«Собирались не для этого, а сказать, что футбол жив, никакой пандемии, будем надеяться только на лучшее», — заключил Анохин.
Ранее УЕФА назначил 23 марта заключительным днем подачи заявки на проведение Евро 2028 или 2032 годов, участников назовут 5 апреля. Окончательное решение о странах-хозяйках чемпионатов объявят в сентябре 2023 года.