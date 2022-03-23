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1 час назад

Лимит на легионеров в следующем сезоне РПЛ будет увеличен до 13 игроков в заявке

ТАССТАССиещё 7

Лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23 будет изменен, в заявку на сезон клубы смогут вносить до 13 иностранных футболистов. Об этом журналистам заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

РФС утвердил новый лимит на легионеров в РПЛ
Фото: ТАССТАСС

С сезона-2020/2021 в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме "8+17": в заявке на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов. При этом игроки из стран Евразийского экономического союза не считаются легионерами.

"На данный момент мы вышли на переход на следующий формат заявки в РПЛ: не менее 12 доморощенных игроков (четыре воспитанника, восемь доморощенных, подготовленных на территории России). В заявку может быть включено до 13 недоморощенных игроков, на футбольном поле должно быть не более восьми легионеров", - сказал Дюков.

Идею создания налога на легионеров решено пока не реализовывать. "Предполагалось использовать этот фонд. В данной ситуации это решение принимать неправильно. Вернемся к этому вопросу после того, как стабилизируется финансовая ситуация", - сказал он.

Футбол,Александр Дюков,РФС,ЕАЭС,
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