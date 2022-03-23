РФС утвердил новый лимит на легионеров в РПЛ

"На данный момент мы вышли на переход на следующий формат заявки в РПЛ: не менее 12 доморощенных игроков (четыре воспитанника, восемь доморощенных, подготовленных на территории России). В заявку может быть включено до 13 недоморощенных игроков, на футбольном поле должно быть не более восьми легионеров", - сказал Дюков.