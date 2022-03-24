Слуцкий принес извинения за инцидент с арбитром Мешковым

Член комитета по этике РФС Андрей Созин сообщил о том, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий извинился за ситуацию, произошедшую после матча 21-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:2).
Напомним, что после встречи наставник казанцев раскритиковал работу главного арбитра Виталия Мешкова. Он заявил, что 39-летний специалист своими судейскими решениями «плюнул в лицо всем, кто пришел на футбол». Также Слуцкий припомнил о том, что Мешков не пожал ему руку после игры в прошлом году.
– Слуцкого на комитете не было. Присутствовал его представитель и спортивный юрист «Рубина». Сегодня сторона Слуцкого представила свое видение этой ситуации и извинились за произошедшее, – приводит слова Созина «РБ-Спорт».
Добавим, что сегодня, 24 марта, комитет по этике РФС оштрафовал Слуцкого на 250 тысяч рублей и принял решение наказать его условной дисквалификацией до окончания текущего сезона.