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1 час назад

Слуцкий принес извинения за инцидент с арбитром Мешковым по итогам матча «Рубин» – «Ростов»

Советский спортСоветский спортиещё 8

Член комитета по этике РФС Андрей Созин сообщил о том, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий извинился за ситуацию, произошедшую после матча 21-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:2).

Слуцкий принес извинения за инцидент с арбитром Мешковым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что после встречи наставник казанцев раскритиковал работу главного арбитра Виталия Мешкова. Он заявил, что 39-летний специалист своими судейскими решениями «плюнул в лицо всем, кто пришел на футбол». Также Слуцкий припомнил о том, что Мешков не пожал ему руку после игры в прошлом году.

– Слуцкого на комитете не было. Присутствовал его представитель и спортивный юрист «Рубина». Сегодня сторона Слуцкого представила свое видение этой ситуации и извинились за произошедшее, – приводит слова Созина «РБ-Спорт».

Добавим, что сегодня, 24 марта, комитет по этике РФС оштрафовал Слуцкого на 250 тысяч рублей и принял решение наказать его условной дисквалификацией до окончания текущего сезона.

Футбол,Андрей Созин,Виталий Мешков,РФС,
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