Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+15° в 
USD 96.05EUR 105.47
Войти в почту
1 час назад

РФС оштрафовал "Локомотив" на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение команды

ТАССТАССиещё 4

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Локомотив" на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение команды в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Локомотив" оштрафовали за неподобающее поведение
Фото: ТАССТАСС

19 марта "Локомотив" на выезде обыграл "Ахмат" со счетом 3:2.

"Футболисты "Локомотива" получили шесть желтых карточек, штраф за неподобающее поведение команды - 100 тысяч рублей, - сказал Григорьянц. - "Рубин" за получение двух красных карточек в матче с ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей. Помощник главного тренера "Уфы" Николай Сафрониди получил штраф 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны, главный тренер "Динамо" [Сандро] Шварц опоздал на 24 минуты на пресс-конференцию, штраф - 20 тысяч рублей".

"Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 21 матче. В следующем туре железнодорожники дома сыграют с московским "Спартаком" 2 апреля.

Футбол,Артур Григорьянц,Николай Сафрониди,Динамо,РФС,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители