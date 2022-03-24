"Локомотив" оштрафовали за неподобающее поведение

"Футболисты "Локомотива" получили шесть желтых карточек, штраф за неподобающее поведение команды - 100 тысяч рублей, - сказал Григорьянц. - "Рубин" за получение двух красных карточек в матче с ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей. Помощник главного тренера "Уфы" Николай Сафрониди получил штраф 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны, главный тренер "Динамо" [Сандро] Шварц опоздал на 24 минуты на пресс-конференцию, штраф - 20 тысяч рублей".