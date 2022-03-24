"Локомотив" оштрафовали за неподобающее поведение

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Локомотив" на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение команды в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
19 марта "Локомотив" на выезде обыграл "Ахмат" со счетом 3:2.
"Футболисты "Локомотива" получили шесть желтых карточек, штраф за неподобающее поведение команды - 100 тысяч рублей, - сказал Григорьянц. - "Рубин" за получение двух красных карточек в матче с ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей. Помощник главного тренера "Уфы" Николай Сафрониди получил штраф 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны, главный тренер "Динамо" [Сандро] Шварц опоздал на 24 минуты на пресс-конференцию, штраф - 20 тысяч рублей".
"Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 21 матче. В следующем туре железнодорожники дома сыграют с московским "Спартаком" 2 апреля.