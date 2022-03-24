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1 час назад

«Барселона» может подписать Салаха летом

«Барселона» может приобрести форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, пишет Diario Sport. Этот вариант будет наиболее актуальным, если клубу не удастся подписать Холанда.

«Барселона» может подписать Салаха
Фото:  EPA / VOSTOCK Photo EPA / VOSTOCK Photo

Сине-гранатовые внимательно следят за ходом переговоров между «Ливерпулем» и 29-летним игроком о новом контракте. Если стороны так и не договорятся, то английский клуб попытается продать Салаха летом. В данный момент Мохамед и «Ливерпуль» далеки от компромисса, поэтому «Барселона» не исключает, что сделает предложение о трансфере.

Если же трансфер Холанда не состоится, то у каталонцев есть еще один вариант на примете. Они готовы подписать Роберта Левандовски. 33-летнему поляку могут предложить контракт на четыре года.

Недавно «Барселона» разгромила мадридский «Реал» со счетом 4:0. В чемпионате Испании команда идет на третьем месте. Команда Хави выиграла пять матчей подряд.

В Лиге Европы команда без напряжения прошла «Наполи» и «Галатасарай» и готовится сыграть матч в четвертьфинале турнира.

Футбол,Мохамед Салах,Реал,
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