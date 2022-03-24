«Барселона» может подписать Салаха

«Барселона» может приобрести форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, пишет Diario Sport. Этот вариант будет наиболее актуальным, если клубу не удастся подписать Холанда.

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Сине-гранатовые внимательно следят за ходом переговоров между «Ливерпулем» и 29-летним игроком о новом контракте. Если стороны так и не договорятся, то английский клуб попытается продать Салаха летом. В данный момент Мохамед и «Ливерпуль» далеки от компромисса, поэтому «Барселона» не исключает, что сделает предложение о трансфере.

Если же трансфер Холанда не состоится, то у каталонцев есть еще один вариант на примете. Они готовы подписать Роберта Левандовски. 33-летнему поляку могут предложить контракт на четыре года.

Недавно «Барселона» разгромила мадридский «Реал» со счетом 4:0. В чемпионате Испании команда идет на третьем месте. Команда Хави выиграла пять матчей подряд.