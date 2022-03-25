«Невыход Италии на чемпионат мира — позор. Нет просто никакого оправдания такому результату. Италии нужно просто принять тот результат, который был зафиксирован на поле. Еще нужно избавиться от ощущения, что мы самая сильная сборная только потому, что носим футболки сборной «скуадры адзурры», — сказал Камоцци.