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47 минут назад

Камоцци: невыход Италии на чемпионат мира — позор

Газета.RuГазета.Ruиещё 7

Советник владельца «Спартака» Франко Камоцци назвал позором поражение сборной Италии в стековом матче отбора на чемпионат мира — 2022 от команды Северной Македонии. Его слова передает «Чемпионат».

«Невыход Италии на чемпионат мира — позор»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Действующие чемпионы Европы уступили с минимальным счетом, пропустив мяч в добавленные минуты к основному времени встречи. Гол на счету Александара Трайковски с передачи Бояна Миовски.

«Невыход Италии на чемпионат мира — позор. Нет просто никакого оправдания такому результату. Италии нужно просто принять тот результат, который был зафиксирован на поле. Еще нужно избавиться от ощущения, что мы самая сильная сборная только потому, что носим футболки сборной «скуадры адзурры», — сказал Камоцци.

В другом полуфинале Португалия оказалась сильнее Турции. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу подопечных Фернанду Сантуша. Забитыми мячами отметились Отавио, Диогу Жота и Матеус Нунес. У турков отличился Бурак Йылмаз. Он же на 85-й минуте не реализовал пенальти, упустив возможность сравнять счет.

Финальный матч за право выхода на мировое первенство Португалия — Северная Македония состоится 29 марта. Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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