Сборная Италии впервые пропустит два чемпионата мира подряд

Сборная Италии на своем поле сенсационно проиграла Северной Македонии в полуфинальном матче стыкового турнира на чемпионат мира - 2022. Действующие чемпионы Европы уступили с минимальным счетом, пропустив мяч в добавленные минуты к основному времени встречи. Гол на счету Александара Трайковски с передачи Бояна Миовски.

Фото: Max Rossi/Reuters Max Rossi/Reuters

Таким образом, Италия не сыграет во втором чемпионате мира подряд. Итальянцы пропустили ЧМ-2018 в России. Они впервые в своей истории не смогли пробиться в основную стадию ЧМ дважды подряд. В другом полуфинале Португалия оказалась сильнее Турции. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу подопечных Фернанду Сантуша.

Финальный матч за право выхода на мировое первенство Португалия - Северная Македония состоится 29 марта. Ранее главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк высказался о стыковом матче отбора на чемпионат мира — 2022 против сборной Украины. Встреча между Шотландией и Украиной должна была пройти 24 марта в Глазго, но была перенесена на июнь. Победитель этой пары встретится в финале стыков с Уэльсом.