Названы претенденты на покупку «Челси» у Абрамовича

Консорциумы инвесторов во главе с Тоддом Боэли, Джошем Харрисом и семьёй Риккетс борются за право купить лондонский футбольный клуб «Челси». Об этом стало известно после первого этапа сбора заявок, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Банк Raine ещё продолжает оценивать предложения о приобретении клуба, поэтому не исключено появление новых претендентов на актив. Российский миллиардер Роман Абрамович объявил о планах продать «Челси» 2 марта.

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Сам Raine пока не назвал кандидатов на покупку клуба, а только сообщал об отклонённых заявках. Заявки оцениваются по сложной системе критериев. Покупатель также должен получить одобрение со стороны Английской премьер-лиги.

В консорциуме американского бизнесмена Боэли, который также владеет бейсбольной командой «Лос-Анджелес Доджерс», состоят Джонатан Голдштейн и Хансйорг Висс. Владельцы бейсбольного клуба «Чикаго Кабс» Рикеттсы подали заявку вместе с основателем инвестиционного фонда Citadel Кеном Гриффином.

Совладелец нескольких американских клубов и соучредитель Apollo Global Management Inc. Харрис объединился с экс-председателем совета директоров British Airways Мартином Бротоном и совладельцем клуба НБА «Сакраменто» Вивеком Ранадивом.

Роману Абрамовичу пришлось выставить «Челси» на продажу из-за персональных санкций Британии. Ограничения не позволяют «Челси» продлевать контракты с игроками и даже продавать билеты на матчи.