«Милан» интересуется Кварацхелией

Ожидается, что «россонери» подпишут нового вингера в случае продажи Анте Ребича летом. «Милан» уже проявлял интерес к полузащитнику «Рубина» ранее, но запрашиваемая цена в 30 миллионов евро не устроила итальянский клуб.

Кварацхелия имеет контракт с российским клубом до 30 июня 2024 года, но в настоящее время находится в аренде у грузинского «Динамо Батуми». Уточняется, что летом цена на 21-летнего футболиста может снизиться до 15 миллионов евро.