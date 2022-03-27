"Крылья Советов" разгромили "Рубин"

В Казани завершился товарищеский матч между местным "Рубином" и футбольным клубом "Крылья Советов". Гости с разгромным счетом одержали победу 5:0.

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Отметим, что на 62-й минуте встречи у хозяев был удален с поля защитник Иван Савицкий. Самарские "Крылья Советов" с 32 очками располагаются на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), "Рубин" с 25 очками идет 10-м.

Ранее сообщалось, что швейцарские болельщики посмеялись над Италией во время товарищеского матча со сборной Англией, победу в котором одержали англичане со счетом 2:1.

Напомним, что 7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать действия контрактов до июня 2022 года.

В это время игроки могут выступать за любой зарубежный клуб. 28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.