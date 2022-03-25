Леонид Федун пожаловался, что потерял 99% своего состояния

Член исполкома Российского футбольного союза Владимир Афанасьев заявил «РБ Спорт», что вице-президент нефтяной компании «Лукойл» и председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун потерял много денег.
После исполкома РФС Федун допустил возможность исключения России из УЕФА и ФИФА.
— Ситуация с исключением реальна, но на исполкоме вопрос не обсуждался. Не время и не место, — сказал Афанасьев. — Это не вопрос РФС. Это вопрос ФИФА и УЕФА. Если они отлучили нас от международных турниров, то дальше может быть что угодно
.— В исполкоме есть несколько представителей клубов,
в частности — Леонид Федун и Евгений Гинер. Они говорили о своих проблемах?
— Выражу свое мнение: они члены исполкома и на заседании должны думать о российском футболе в целом. О клубных проблемах они должны думать в своих клубах. Так, Федун говорил, что у него ситуация сложная. Сказал, что потерял 99 процентов состояния. Это его частные деньги, это бьет по его карману.
Но ЦСКА — тоже частный клуб. Да, финансируется Гинером и ВЭБ совместно. И ЦСКА, и банк находятся под санкциями. Но Евгений Леннорович не унывает и даже не заикался об этом. Там проблемы у «Спартака» и «Краснодара».
— У «Краснодара», видимо, самая тяжелая ситуация в нашем футболе.
— Тяжело по всей стране. Никто не говорит, что происходит с первым и вторым дивизионами. Там вообще кранты. Никто об этом просто не заявляет. Но там все клубы государственные, финансируются регионами.
В российском рейтинге богатейших бизнесменов России, опубликованном в 2021 году журналом Forbes, Федун занимал 16-е место с состоянием 11,1 миллиарда долларов.