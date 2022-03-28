Манчини останется тренером сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини останется на своем посту, несмотря на непопадание на чемпионат мира в Катаре. Об этом сообщает Gazzetta Dello Sport.

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Ранее стало известно, что президент итальянской федерации Габриэле Гравина планировал встречу со специалистом, чтобы убедить его не оставлять свой пост.

24 марта национальная команда Италии уступила в полуфинальном стыковом матче Северной Македонии (0:1). Итальянцы пропустят второй чемпионат мира подряд.

Роберто Манчини возглавил сборную Италии в мае 2018 года. Летом прошлого года Италия под его руководством стала чемпионом Европы.