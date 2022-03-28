Манчини останется тренером сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини останется на своем посту, несмотря на непопадание на чемпионат мира в Катаре. Об этом сообщает Gazzetta Dello Sport.
Ранее стало известно, что президент итальянской федерации Габриэле Гравина планировал встречу со специалистом, чтобы убедить его не оставлять свой пост.
24 марта национальная команда Италии уступила в полуфинальном стыковом матче Северной Македонии (0:1). Итальянцы пропустят второй чемпионат мира подряд.
Роберто Манчини возглавил сборную Италии в мае 2018 года. Летом прошлого года Италия под его руководством стала чемпионом Европы.
Завтра, 29 марта, Италия проведет товарищеский матч с Турцией, которая также проиграла свой полуфинальный стыковой матч Португалии (1:3).