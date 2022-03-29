Португальцы вышли на чемпионат мира по футболу

Сборная Португалии по футболу со счетом 2:0 обыграла команду Северной Македонии в финальном стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Встреча прошла на стадионе "Драгау" в Порту (Португалия).

Фото: © EPA-EFE/JOSE COELHO © EPA-EFE/JOSE COELHO

В составе португальцев дублем отметился Бруну Фернандеш (32-я и 65-я минуты).

24 марта сборная Португалии в Порту выиграла у команды Турции со счетом 3:1 в полуфинале раунда плей-офф отборочного турнира чемпионата мира. В другом полуфинале сборная Северной Македонии обыграла в гостях действующего чемпиона Европы команду Италии со счетом 1:0. Итальянская сборная также не квалифицировалась на мировое первенство 2018 года в России.

Сборная Португалии выиграла чемпионат Европы в 2016 году, в финале они обыграли французов (1:0). Победный мяч забил нападающий Эдер.