УЕФА должен компенсировать России расходы на подготовку к финалу ЛЧ в Санкт-Петербурге — Сорокин

Генеральный директор оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил «Матч ТВ», что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен будет компенсировать российской стороне понесенные затраты на подготовку к матчу.

Фото: ФК "Зенит" ФК "Зенит"

В конце февраля УЕФА объявил, что финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 перенесен из Санкт-Петербурга в Париж из-за ситуации на Украине. Матч пройдет 28 мая.

— Россия вкладывала средства в подготовку к финалу Лиги чемпионов. Можем ли мы получить от УЕФА компенсацию?

— В соответствии с нашим договором с УЕФА мы получим компенсацию, какие-то понесенные расходы будут оплачены. Всё это в соответствии с договоренностями, которые продолжают действовать. Финансовую сторону мы не комментируем, для кого-то эта сумма большая, для кого-то — маленькая. При расторжении подобного рода договоров всегда предусмотрена (компенсация). Не сомневаюсь, что все стороны свои обязательства выполнят.

— До судебного разбирательства в таком случае дело не дойдет?

— Для судебного разбирательства нужен какой-то предмет.