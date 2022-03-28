Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
0° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
1 час назад

УЕФА должен компенсировать России расходы на подготовку к финалу ЛЧ в Санкт-Петербурге — Сорокин

Матч ТВМатч ТВ

Генеральный директор оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил «Матч ТВ», что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен будет компенсировать российской стороне понесенные затраты на подготовку к матчу.

УЕФА должен компенсировать России расходы на подготовку к финалу ЛЧ в Санкт-Петербурге — Сорокин
Фото: ФК "Зенит" ФК "Зенит"

В конце февраля УЕФА объявил, что финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 перенесен из Санкт-Петербурга в Париж из-за ситуации на Украине. Матч пройдет 28 мая.

— Россия вкладывала средства в подготовку к финалу Лиги чемпионов. Можем ли мы получить от УЕФА компенсацию?

— В соответствии с нашим договором с УЕФА мы получим компенсацию, какие-то понесенные расходы будут оплачены. Всё это в соответствии с договоренностями, которые продолжают действовать. Финансовую сторону мы не комментируем, для кого-то эта сумма большая, для кого-то — маленькая. При расторжении подобного рода договоров всегда предусмотрена (компенсация). Не сомневаюсь, что все стороны свои обязательства выполнят.

— До судебного разбирательства в таком случае дело не дойдет?

— Для судебного разбирательства нужен какой-то предмет.

В данном случае предмета мы не видим, потому что ничего не было нарушено, особенно с нашей стороны.

Футбол,Алексей Сорокин,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители