"Спартак" заявил о возможном уходе Айртона из клуба

«Наш клуб находится в контакте с теми, кто заинтересован в услугах футболиста. Пока переговоры далеки от завершения, и на это есть много причин. Однако текущая ситуация в мире заставляет нас быть гибкими и оперативно принимать те решения, которые бы пошли на пользу клубу», — заявил Зеленов.