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1 час назад

"Спартак" заявил о возможном уходе Айртона из клуба

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Глава пресс-службы «Спатака» Дмитрий Зеленов сообщил о том, что защитник красно-белых Лукас Айртон может покинуть клуб. Его слова передает «Чемпионат».

"Спартак" заявил о возможном уходе Айртона из клуба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наш клуб находится в контакте с теми, кто заинтересован в услугах футболиста. Пока переговоры далеки от завершения, и на это есть много причин. Однако текущая ситуация в мире заставляет нас быть гибкими и оперативно принимать те решения, которые бы пошли на пользу клубу», — заявил Зеленов.

В нынешнем сезоне Айртон провел 21 встречу в Российской премьер-лиге и забил один мяч.

После 22 туров «Спартак» располагается на девятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 27 очков.

2 апреля подопечные Паоло Ваноли проведут встречу с «Локомотивом».

Ранее заслуженный артист России Денис Мацуев заявил, что в условиях непростой экономической ситуации болельщики «Спартака» должны поддержать владельца клуба Леонида Федуна.

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