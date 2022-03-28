"Спартак" заявил о возможном уходе Айртона из клуба

Глава пресс-службы «Спатака» Дмитрий Зеленов сообщил о том, что защитник красно-белых Лукас Айртон может покинуть клуб. Его слова передает «Чемпионат».
«Наш клуб находится в контакте с теми, кто заинтересован в услугах футболиста. Пока переговоры далеки от завершения, и на это есть много причин. Однако текущая ситуация в мире заставляет нас быть гибкими и оперативно принимать те решения, которые бы пошли на пользу клубу», — заявил Зеленов.
В нынешнем сезоне Айртон провел 21 встречу в Российской премьер-лиге и забил один мяч.
После 22 туров «Спартак» располагается на девятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 27 очков.
2 апреля подопечные Паоло Ваноли проведут встречу с «Локомотивом».
Ранее заслуженный артист России Денис Мацуев заявил, что в условиях непростой экономической ситуации болельщики «Спартака» должны поддержать владельца клуба Леонида Федуна.