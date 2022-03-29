В чем секрет сборной Северной Македонии

Разбираемся, в чём секрет сборной Северной Македонии. Её вратарь уже заинтересовал «Барселону».

Фото: TULLIO M. PUGLIA/GETTY IMAGES TULLIO M. PUGLIA/GETTY IMAGES

Северная Македония удивила мир, выбив в полуфинале стыков ЧМ победителя Евро-2020 – Италию. Теперь хочет удивить ещё раз, переиграв в финале экс-чемпионов Европы португальцев и оставив без чемпионата мира Криштиану Роналду. Главный тренер «красных львов» Благойя Милевски верит в то, что это возможно, и в то, что его команда входит в топ-20 сборных УЕФА: «Мы выиграли у одной из лучших команд мира, Италии, и не будем останавливаться на достигнутом. Нам нужен последний шаг, чтобы попасть на чемпионат мира. Мы уже на пути к подтверждению того, почему входим в число 20 лучших команд в Европе», – сказал он на днях.

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В чём же секрет Северной Македонии, которая никогда не котировалась высоко и пока ещё не выступала на чемпионатах мира?

Что за тренер у сборной Северной Македонии

Обычно, когда выстреливает «маленькая» сборная, журналисты лепят героя из тренера-чудотворца. Но в случае с Северной Македонией это, пожалуй, делать рано. Милевски – совершенно неизвестный широкому кругу болельщиков специалист, хотя ему уже 51 год. Почти вся его карьера прошла на родине. Благойя возглавлял «Вардар» с 2012-го по 2014-й, выиграл один чемпионский титул и Суперкубок страны. Потом четыре года тренировал македонскую молодёжку. В 2018-м уехал в Израиль, приняв «Ашдод», вот только там не продержался и сезона: под его руководством команда провела всего 10 матчей, набирая лишь 0,90 очка за игру. Милевски вернулся в молодёжку Северной Македонии, а летом 2021-го стал главным тренером первой сборной. Он сменил подавшего в отставку после Евро-2020 Игора Ангелоски.

Благойя начал с трёх ничьих в квалификации ЧМ-2022 – с Арменией (0:0, дома), Исландией (2:2, в гостях) и Румынией (0:0, дома). А затем одержал в отборочном цикле три победы над Лихтенштейном (4:0, в гостях), Арменией (5:0, в гостях) и Исландией (3:1, дома) при одном-единственном поражении от Германии (0:4, дома). Между тем с Ангелоски македонцы преподнесли едва ли не самую громкую сенсацию группового этапа квалификации ЧМ-2022, одолев Германию на выезде (2:1). Так что Милевски не первый «чудотворец» в сборной.

Восьмым матчем при новом главном стал как раз победный в Италии. Статистика Благойи вызывает уважение – 1,88 очка в среднем за игру. Но, повторимся, это не тот случай, когда хочется говорить о каком-то уникальном тренерском почерке.

Где играют лидеры сборной Северной Македонии

Звездой встречи с Италией стал вингер Александар Трайковски, который нанёс все четыре удара македонцев и стал автором победного гола, реализовав единственный момент команды Милевски. Забавно, что «Скуадру Адзурру» уничтожил футболист, выступающий в Саудовской Аравии за «Аль-Фейху» и забивший один мяч за сезон в Кубке Короля.

Но есть у Северной Македонии игроки и из статусных лиг. Это Элиф Элмас из «Наполи» (его трансферная стоимость составляет € 24 млн, по версии Transfermarkt), Энис Барди из «Леванте» (€ 9 млн) и голкипер Столе Димитриевски из «Райо Вальекано» (€ 2,5 млн), которого было бы справедливо назвать ключевой фигурой команды. Димитриевски, по слухам, трансферная цель «Барселоны». Барди же одно время лидировал наряду с Лео Месси по голам в Примере со штрафных ударов.

К слову, Элмас пропустил игру с Италией из-за дисквалификации, так что к матчу с Португалией македонцы получат усиление в лице самого дорогого своего футболиста.

Вообще, костяк Северной Македонии с Евро-2020 не изменился. В него, помимо перечисленных выше игроков, по-прежнему входят Ариян Адеми из «Динамо» Загреб (€ 7 млн), Эзган Алиоски из «Аль-Ахли» (€ 6,5 млн), Стефан Ристовски из «Динамо» Загреб (€ 2 млн), Дарко Велковски из «Риеки» (€ 2 млн), Висар Муслиу из «Ингольштадта» (€ 900 тыс.) и Бобан Николов из молдавского «Шерифа» (€ 800 тыс). Разве что 38-летний Горан Пандев не выступает больше за Северную Македонию – легендарный форвард закончил карьеру в национальной команде после Евро-2020.

Как Северная Македония играет и добивается успеха

Рассуждать о каком-то особенном стиле сборной Северной Македонии в матчах такого уровня – выдавать желаемое за действительное. Команда Милевски просто играет «вторым номером», стремится не пропустить и поймать на контратаке более классного с точки зрения индивидуального мастерства футболистов соперника. При этом играют небыстро, но зато действуют очень организованно, а у центральных защитников отлично налажена взаимостраховка.

Базово тактическая схема Северной Македонии в матче с Италией выглядела как 4-2-3-1, но в нижней фазе превращалась в 5-4-1. Важную роль в этой трансформации играл правый вингер Дарко Чурлинов. 21-летний легионер из «Шальке» показал себя очень работоспособным и умным футболистом. Он и с мячом пытался что-то придумать, и в обороне здорово помогал. Высокий, крепкий Чурлинов – самый молодой в сегодняшнем составе македонцев, это будущее национальной команды.

Однако самый сильный козырь Северной Македонии – бойцовские качества её игроков. Самоотверженность у всех, начиная с вратаря и заканчивая центрфорвардом, какая-то дикая. Люди бьются за результат, отчаянно защищают свои ворота и блокируют массу ударов. К примеру, в игре с Италией Велковски сделал 15 перехватов мяча и 11 подборов, Ристовски и Муслиу – по 13 перехватов, а Алиоски – 10 перехватов и семь отборов. Да, македонцам откровенно повезло, что Италия не забила после 32 ударов, но в створ-то чемпионы Европы попали всего пять раз. Мяч долетает до ворот Димитриевски «в крови».

На Евро-2020 македонцы проиграли все три матча Австрии, Украине и Нидерландам. Тем не менее команду Андрея Шевченко как следует потрепали и имели шансы как минимум на ничью. Теперь, кажется, сборная Северной Македонии способна на большее, поэтому Португалия с Роналду фаворит, скорее, на бумаге, чем в реальности.