Даже победа не даст поехать на ЧМ-2022

30 марта в отборочном матче ЧМ-2022 сборная Чили примет команду Уругвая. Для хозяев поля это решающий матч, только победа оставит им шансы на продолжение борьбы. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

Чили - Уругвай: прогноз и ставки на матч отборочного турнира ЧМ-2022

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30 марта Чили примет Уругвай в матче заключительного тура отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке. Встреча начнется в 02:30 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами хозяев поля. Поставить на сборную Чили можно с коэффициентом 2.10, это примерно 45% вероятности. Шансы Уругвая аналитики оценили коэффициентом 3.50 (27%), а на ничью можно сделать ставку за 3.45 (28%).

Эксперты считают, что матч не будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 2.03, а на тотал меньше 2.5 – за 1.80.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.73. С коэффициентом 2.10 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 6.50.

Чили - Уругвай: какие делать ставки на игру отбора ЧМ-2022 30 марта

Сборная Уругвая к последнему туру решила все свои проблемы. Отборочный турнир складывался для уругвайцев непросто, по его ходу пришлось даже прибегнуть к крайним мерам - уволить вечного Оскара Табареса. И, надо сказать, сделали футбольные власти страны этот шаг вовремя. Три победы подряд - и за тур до финиша отборочного турнира Уругвай гарантировал себе место в топ-4, а значит, и прямую поездку на ЧМ-2022 в Катар. Так что в последнем матче в Чили эта команда может играть в свое удовольствие.

А вот у чилийцев ситуация аховая. Все 4 прямые путевки уже заняты, осталось вакантным только пятое место, которое дает право сыграть в стыковых матчах. На него сейчас претендуют три команды: Перу, Колумбия и Чили. И у чилийцев как раз худшая ситуация, они отстают от перуанцев на 2 очка, а от Колумбии - на одно. Таким образом, в последнем туре Чили нужно обязательно выигрывать. Но и этого может не хватить, нужно, чтобы потеряли очки Перу и Колумбия. Перуанцы принимают Парагвай, а колумбийцам играть в гостях с аутсайдером - Венесуэлой. Поэтому оптимизма не так много. Но сборная Чили должна сделать все, что зависит от нее. И надеяться на чудо.

Главная проблема чилийцев - затянувшаяся смена поколений. Эпоха Клаудио Браво и Артуро Видаля подходит к концу, а новых звезд нет. Впрочем, состав у команды вполне боеспособный: Браво еще не растерял способностей, в защите царит Гари Медель, в центре играют Видаль и Чарльз Арангис, а впереди есть Алексис Санчес. Даже со всеми проблемами чилийцам вполне по силам было взять место в топ-4, но команда проигрывала всем конкурентам, собирая очки лишь у аутсайдеров.

Конечно, мотивация чилийцев будет зашкаливать, а Уругвай может играть расслабленно, они свою задачу решили. Поэтому ставка на победу Чили выглядит оправданной. Поставить на победу хозяев поля в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 2.10.

В двух последних очных встречах забивали обе команды. Вполне вероятно, так будет и сегодня. Все-таки уругвайцы вполне могут поиграть в свое удовольствие, в открытый футбол, ну а сборная Чили вынуждена будет идти вперед. Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно в БК Фонбет за 2.30.