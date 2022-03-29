Сборная Польши вышла на чемпионат мира по футболу

Сборная Польши по футболу со счетом 2:0 обыграла команду Швеции в финальном матче раунда плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Встреча прошла в польском Хожуве.

Фото: © EPA-EFE/LUKASZ GAGULSKI © EPA-EFE/LUKASZ GAGULSKI

Голы забили Роберт Левандовский (49-я минута, с пенальти), Петр Зелиньский (73).

Сборная Польши вышла в финал раунда плей-офф автоматически, изначально поляки в полуфинале должны были сыграть со сборной России 24 марта в Москве. Однако 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.