Сборная Польши вышла на чемпионат мира по футболу

Сборная Польши по футболу со счетом 2:0 обыграла команду Швеции в финальном матче раунда плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Встреча прошла в польском Хожуве.
Голы забили Роберт Левандовский (49-я минута, с пенальти), Петр Зелиньский (73).
Сборная Польши вышла в финал раунда плей-офф автоматически, изначально поляки в полуфинале должны были сыграть со сборной России 24 марта в Москве. Однако 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Сборная Польши сыграет на чемпионате мира в восьмой раз, впервые команда приняла участие в турнире в 1938 году. Лучшим достижением поляков на чемпионатах мира является третье место на турнирах 1974 и 1982 годов. На чемпионате мира 2018 года в России сборная Польши не сумела преодолеть групповой этап, команда одержала одну победу и потерпела два поражения.