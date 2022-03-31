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1 час назад

Сборная России потеряла место в рейтинге ФИФА

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Сборная России заняла 36-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

Сборная России потеряла место в рейтинге ФИФА
Фото: ТАССТАСС

На эту позицию команда Валерия Карпина опустилась с 35-й строчки, которую теперь занимает Тунис. Лидерство в рейтинге потеряла сборная Бельгии — на первое место вышла команда Бразилии. Больше в первой пятерке изменений не произошло: тройку сильнейших команд замыкает Франция, за ней следуют Аргентина и Англия.

28 февраля ФИФА исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. После этого РФС подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но предварительные слушания завершились в пользу ФИФА.

В 1996 году сборная России поднялась на третью строчку рейтинга ФИФА, что стало лучшим результатом в ее истории. Худший показатель национальной команды — 70-е место в июне 2018-го.

Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
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