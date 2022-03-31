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50 минут назад

Конгресс ФИФА не рассматривал вопрос приостановки членства РФС в организации

ТАССТАССиещё 2

Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) не рассматривал вопрос приостановки членства Российского футбольного союза (РФС) в организации.

Решилась судьба РФС в ФИФА
Фото: ТАССТАСС

Конгресс ФИФА большинством голосов проголосовал за приостановление за различные нарушения членства трех национальных федераций - Пакистана, Зимбабве и Кении. В повестку конгресса был включен пункт "Приостановление или исключение члена организации". Члены конгресса перешли к обсуждению других пунктов повестки.

В конце февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. РФС подал апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на эти решения. 23 марта президент РФС Александр Дюков сообщил, что рассмотрение апелляций в CAS намечено на апрель-май.

В конгрессе ФИФА в Катаре принимает участие делегация Российского футбольного союза. Ее возглавляет генеральный секретарь организации Александр Алаев.

Футбол,Александр Алаев,Александр Дюков,РФС,УЕФА,
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