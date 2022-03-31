Назван фаворит чемпионата мира по футболу в Катаре

Издание Goal оценило шансы сборных на победу в чемпионате мира по футболу, который пройдет в Катаре. Публикация доступна на сайте.

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Фаворитом мундиаля журналисты назвали национальную команду Франции.

«Килиан Мбаппе и Карим Бензема доказали, что стали грозной атакующей силой. Единственное, что может помешать французам на турнире, — консерватизм главного тренера сборной Дидье Дешама», — сказано в тексте.

Второе место в рейтинге фаворитов отвели сборной Англии. Тройку замкнула национальная команда Бразилии. Действующие чемпионы Европы португальцы заняли девятое место. Редакция Goal выразила мнение, что наиболее слабым местом в команде является главный тренер Фернанду Сантуш.