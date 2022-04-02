"Ростов" потерпел первое поражение после возвращения Карпина

Футбольный клуб "Ростов" на своем поле уступил "Нижнему Новгороду" со счетом 1:2 в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Ростов-Арена".

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В составе "Нижнего Новгорода" мячи забили канадец Эннин Ричлорд (7-я минута) и Дмитрий Стоцкий (45+1). У "Ростова" отличился Кирилл Щетинин (25). Матч между командами в первом круге чемпионата завершился победой ростовчан (2:1).

"Ростов" потерпел первое поражение после возвращения на пост главного тренера Валерия Карпина, который с 10 марта совмещает работу в сборной России и клубе. В прошлом туре подопечные Карпина сыграли вничью на выезде с московским "Динамо" (1:1), а до этого обыграли в гостях казанский "Рубин" (2:1).

Ростовчане располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 22 очка в 22 матчах. Подопечные Александра Кержакова занимают девятое место, набрав 27 очков в 23 матчах.