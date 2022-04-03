"Сочи" и "Зенит" сыграли вничью

"Сочи" сыграл вничью с петербургским "Зенитом" со счетом 0:0 в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на стадионе "Фишт" в Сочи в присутствии 10 307 зрителей.

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"Зенит" продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 12 матчей. В последний раз команда из Санкт-Петербурга проиграла 16 октября в гостевой встрече "Арсеналу" (1:2). Сочинский клуб не смог победить в матче чемпионата России в третий раз подряд. До этого сочинцы сыграли вничью на выезде в матче против подмосковных "Химок" (0:0) и на своем поле уступили самарским "Крыльям Советов" (2:3).

Команды впервые в истории сыграли вничью. До этого четыре раза сильнее оказывался "Зенит", одна победа на счету "Сочи".