«Локомотив» обыграл «Спартак» в московском дерби

Сегодня, 2 апреля, в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на стадионе «РЖД Арена» в Москве «Локомотив» принимал «Спартак». Хозяева одержали победу – 1:0.

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Единственный гол был забит во втором тайме. На 85-й минуте отличился нападающий железнодорожников Вильсон Изидор, ему ассистировал Алексис Бека-Бека.

Отметим, что стартовый свисток Сергея Карасёва в матче «Локомотив» — «Спартак» изначально должен был прозвучать в 19:30 мск. Из-за снегопада встреча началась после 20:30 мск.

«Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (28) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).