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43 минуты назад

СМИ: "Краснодар" пытался продать Сафонова за €40 млн одному из российских клубов

Газета.Ru

Футбольный клуб «Краснодар» в зимнее трансферное окно пытался продать своего воспитанника, голкипера Матвея Сафонова за €40 млн. Об этом сообщает «Рейтинг букмекеров».

СМИ: "Краснодар" пытался продать Сафонова за €40 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Победитель последних сезонов Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» проявил интерес к голкиперу «быков» Матвею Сафонову. Краснодарцы сравнили россиянина с вратарем лондонского «Челси» Кепой Аррисабалагой, который стал игроком английской команды за €80 млн. Это сделало его самым дорогим стражем ворот в истории.

Стоит отметить, что сумма, запрошенная «Краснодаром» не устроила петербуржцев, и они отказались от этой затеи.

Он является воспитанником академии «Краснодара». Сафонов провел первый матч в РПЛ в 2017 году против «Амкара» и пропустил один гол. В этом сезоне голкипер продолжает оставаться основным стражем краснодарских ворот, на его счету шесть «сухих» матчей.

Сафонов дебютировал за сборную России на чемпионате Европы – 2020 в матче против Финляндии и оставил свои ворота в неприкосновенности. Всего 22-летний голкипер провел за национальную команду шесть официальных игр.

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