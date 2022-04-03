ЦСКА неожиданно сыграл вничью с "Уралом" в матче РПЛ

Встреча, которая проходила в Москве, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличился Игорь Дивеев, а также Яка Бийол, который забил мяч в собственные ворота. Через десять минут после перерыва Эрик Бикфалви вывел екатеринбуржцев вперед. Уже в компенсированное время Юсуф Языджи забил мяч, реализовав пенальти.