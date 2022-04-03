ЦСКА неожиданно сыграл вничью с "Уралом" в матче РПЛ

Московский ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом».
Встреча, которая проходила в Москве, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличился Игорь Дивеев, а также Яка Бийол, который забил мяч в собственные ворота. Через десять минут после перерыва Эрик Бикфалви вывел екатеринбуржцев вперед. Уже в компенсированное время Юсуф Языджи забил мяч, реализовав пенальти.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.
В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает третье место, набрав 43 очка. «Урал» идет на 13 месте, имея в активе 21 балл.
В следующем туре красно-синие встретятся с подмосковными «Химками». Матч пройдет 9 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.
«Урал» 10 апреля примет на своем поля самарские «Крылья Советов». Команды выйдут на поле 10 апреля.
РПЛ. 23-й тур.
ЦСКА — «Урал» 2:2
Голы: 1:0 — Дивеев, 3; 1:1 — Бийол, 7 (автогол); 1:2 — Бикфалви, 55: 2:2 — Языджи, 90 (П).
Ранее московское «Динамо» на выезде обыграло «Краснодар» в 23-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).