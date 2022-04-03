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55 минут назад

ЦСКА неожиданно сыграл вничью с "Уралом" в матче РПЛ

Газета.Ruиещё 15

Московский ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом».

ЦСКА неожиданно сыграл вничью с "Уралом" в матче РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча, которая проходила в Москве, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличился Игорь Дивеев, а также Яка Бийол, который забил мяч в собственные ворота. Через десять минут после перерыва Эрик Бикфалви вывел екатеринбуржцев вперед. Уже в компенсированное время Юсуф Языджи забил мяч, реализовав пенальти.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает третье место, набрав 43 очка. «Урал» идет на 13 месте, имея в активе 21 балл.

В следующем туре красно-синие встретятся с подмосковными «Химками». Матч пройдет 9 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

«Урал» 10 апреля примет на своем поля самарские «Крылья Советов». Команды выйдут на поле 10 апреля.

РПЛ. 23-й тур.

ЦСКА — «Урал» 2:2

Голы: 1:0 — Дивеев, 3; 1:1 — Бийол, 7 (автогол); 1:2 — Бикфалви, 55: 2:2 — Языджи, 90 (П).

Ранее московское «Динамо» на выезде обыграло «Краснодар» в 23-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Футбол,Юсуф Языджи,Игорь Дивеев,Эрик Бикфалви,Динамо,
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