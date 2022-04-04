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1 час назад

Ларссон приостановил действие контракта со "Спартаком"

Газета.Ruиещё 7

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон приостановил действие контракта с клубом до лета. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Ларссон приостановил действие контракта со "Спартаком"
Фото: ФК «Спартак»ФК «Спартак»

Этот сезон форвард закончит в составе шведского АИК.

В нынешнем сезоне РПЛ Ларссон принял участие в 17 матчах РПЛ, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Ларссона составляет €11 млн. Шведский форвард выступает за «Спартак» с сезона-2019/2020. За это время в РПЛ он успел забить 22 мяча и сделать девять голевых пасов.

«Спартак» расположился на 10-м месте в турнирной таблице. От последней команды чемпионата столичный клуб отделяет семь очков.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном уходе Джордана Ларссона.

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Футбол,Джордан Ларссон,Андрей Червиченко,Спартак,
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