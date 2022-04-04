Ларссон приостановил действие контракта со "Спартаком"

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон приостановил действие контракта с клубом до лета. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
Этот сезон форвард закончит в составе шведского АИК.
В нынешнем сезоне РПЛ Ларссон принял участие в 17 матчах РПЛ, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Ларссона составляет €11 млн. Шведский форвард выступает за «Спартак» с сезона-2019/2020. За это время в РПЛ он успел забить 22 мяча и сделать девять голевых пасов.
«Спартак» расположился на 10-м месте в турнирной таблице. От последней команды чемпионата столичный клуб отделяет семь очков.
Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном уходе Джордана Ларссона.