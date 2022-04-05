Сборная Италии может попасть на ЧМ-2022 вопреки фиаско

Итальянцы могут пойти по пути датчан на Евро-1992, а Азмун — не поехать в Катар.

Фото: TULLIO M. PUGLIA/GETTY IMAGES TULLIO M. PUGLIA/GETTY IMAGES

Главной сенсацией квалификации к ЧМ-2022 стал вылет действующего чемпиона Европы — сборной Италии. Сначала она неожиданно пропустила вперёд себя Швейцарию и заняла второе место в группе C, отправившись в стыковые матчи. Там в первом раунде в соперники она получила скромную Северную Македонию. И неожиданно провалилась, уступив со счётом 0:1. На протяжении всего матча итальянцы создавали опасные моменты, но подвела реализация. А в компенсированное ко второму тайму время они умудрились пропустить. Для всей страны это стало национальной трагедией. Северная Македония в итоге уступила Португалии и тоже осталась без Катара, а через несколько дней после их вылета стало известно, что сборная Италии всё ещё имеет шансы попасть в Катар! Правда, от самих футболистов уже ничего не зависит.

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Итальянцы успели отчаяться, но местные СМИ активно заговорили о возможном участии сборной на мундиале. Сначала на реальные шансы поехать в Катар указали Sport Mediaset и Sky Sport Italia. А потом информацию подтвердило и статусное издание Football Italia. Всё из-за сборной Ирана.

Что случилось?

История с возможным наказанием для Ирана началась ещё в 2019 году. Тогда ФИФА уже предупреждала Иран о возможном наказании за нарушения прав человека. – речь про запрет на посещение стадиона женщинами. Тогда молодая иранская девушка, которую судили за посещение футбольного матча, переодевшись в мужчину, совершила акт самосожжения около зала суда, боясь попасть в тюрьму. После женщины впервые за 40 лет всё-таки посетили стадион в Иране. Но избежать рецидива не получилось.

29 марта сборная Ирана переиграла Ливан (2:0). Но встреча была омрачена очередным скандалом – и снова из-за прав женщин. Около двух тысяч женщин приобрели билеты на матч. Охрана сначала отказалась пропускать их на стадион, а затем применила перцовый баллончик, чтобы разогнать толпу. Фактически Иран продолжает игнорировать директиву ФИФА.

После матча член правления Федерации футбола Ирана Мехрдад Серадски написал в своём «твиттере», что слышал «тревожные новости от ФИФА и Азиатской футбольной конфедерации». Самым радикальным вариантом развития событий может стать дисквалификация сборной Ирана с чемпионата мира – 2022.

Если организация решится на такой шаг, то освободившееся место займёт национальная команда, располагающаяся выше всех остальных претендентов в мировом рейтинге. А это Италия, которая находится на шестой позиции.

Было ли такое раньше?

Похожий прецедент в 1992 году: тогда с чемпионата Европы была дисквалифицирована уже отобравшаяся сборная Югославии. УЕФА приняла решение забанить национальную команду из-за войны на Балканах. Путёвка досталась датчанам, которые с удовольствием приняли такой подарок судьбы. В СМИ часто рассказывали, что футболистов выдёргивали из отпусков, но это было преувеличением. Футболисты продолжали выступать в национальном первенстве, а сборная готовилась провести товарищеский матч с СНГ.

Сборная Дании воспользовалась своим шансом. В группе с Швецией, Францией и Англией она сенсационно заняла второе место. В полуфинале по пенальти удалось переиграть Нидерланды (2:2, 5:4 по пенальти). А в решающем матче датчане переиграли грозных немцев во главе с Берти Фогтсом со счётом 2:0. Для всей Дании это стало национальным праздником. Правда, наставника национальной команды Рихарда Мёллера-Нильсена так и не признали тренером года на родине. Зато он стал лучшим тренером Европы по версии Ассоциации европейских спортивных журналистов и лучшим тренером мира по версии World Soccer.

Иран тоже уже отстранялся ФИФА, но от квалификации к ЧМ-1986. Тогда причиной стала война с Ираком. В 2022-м сборная рискует снова остаться без мундиаля, хотя 210-й Конгресс ФИФА уже прошёл, на нём вопрос не поднимался. Видимо, в ФИФА снова дают Ирану время на исправление ситуации.