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57 минут назад

Абрамович купил футбольный клуб

Вероника Полынина

Российский предприниматель Роман Абрамович приобрел турецкий футбольный клуб «Гезтепе», сообщил D-Smart Spor.

Официальное объявление о сделке должно состояться в пятницу, 8 апреля, передает Sports.ru.

Сообщается, что условия покупки уже согласованы.

Информация о возможном приобретении Абрамовичем футбольного клуба из Измира впервые появилась 23 марта.

Телеканал CNN Turk сообщил, что Абрамович контактировал с владельцем «Гезтепе» Мехметом Сепилем, который приобрел клуб в 2014 году за 7,5 миллионов долларов.

После 31 тура чемпионата Турции «Гезтепе» набрал 27 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.

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10 марта Великобритания внесла Романа Абрамовича в санкционный список и заморозила активы предпринимателя в стране. Позднее руководство Английской премьер-лиги отстранило Абрамовича от управления принадлежащим ему футбольным клубом «Челси».

Абрамович передал руководство клуба попечителям благотворительного фонда «Челси» и объявил о намерении продать команду. Бизнесмен хочет выручить от продажи клуба порядка 3 млрд фунтов. Заинтересованность в покупке «Челси» выразили ирландский боец Конор Макгрегор, владелец «Нью-Йорк Джетс» Вуди Джонсон и акционер «Кристал Пэлас» Джош Харрис.

По данным СМИ, также предложение о покупке клуба за 2,66 млрд фунтов стерлингов сделал саудовский консорциум, что стало крупнейшим предложением среди инвесторов не из Великобритании и США.

Футбол,Видео,Джош Харрис,Роман Абрамович,Конор Макгрегор,
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