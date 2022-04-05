Представитель Абрамовича опроверг покупку нового клуба

Представитель российского миллиардера Романа Абрамовича отреагировал на новость из Турции о приобретении предпринимателем местного «Гезтепе». О подробностях он сообщил «Ленте.ру».

Фото: ТАСС ТАСС

Представитель бизнесмена опроверг факт сделки и назвал сообщения о покупке Абрамовичем «Гезтепе» ложью. Информацию распространил турецкий D-Smar Spor, утверждавший, что о приобретении клуба Суперлиги будет объявлено 8 апреля.

12 марта предприниматель был отстранен от управления клуба решением руководства Английской премьер-лиги (АПЛ).