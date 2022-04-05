Платини подал в суд на главу ФИФА Инфантино

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини подал заявление о возбуждении уголовного дела против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом сообщает ESPN.

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Француз обвиняет главу ФИФА в «торговле влиянием». Также Платини считает, что бывший юридический директор организации Марко Виллиджер был соучастником Инфантино в этих действиях.

Платини настаивает, чтобы Инфантино был допрошен. Уголовное дело было подано 17 ноября, через две недели после того, как ему и бывшему президенту ФИФА Зеппу Блаттеру было предъявлено обвинение в мошенничестве.

Напомним, что ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях подконтрольными этим организациям.

Московский «Спартак» должен был сыграть впервые за 10 лет в 1/8 Лиги Европы, а сборная России — с Польшей в рамках стыкового матча отбора к чемпионату мира.