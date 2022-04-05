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17 минут назад

ФИФА может увеличить количество добавленного времени на матчах ЧМ-2022 — СМИ

Матч ТВиещё 2

ФИФА рассматривает вероятность увеличения компенсированного времени в матчах. Эту идею президент организации Джанни Инфантино обсуждал во время последнего визита в Италию, сообщило издание Calcio Finanza со ссылкой на Corriere dello Sport.

ФИФА может увеличить количество добавленного времени на матчах ЧМ-2022
Фото: ReutersReuters

Для реализации этой идеи, планируется существенно увеличить количество компенсированного времени в каждом из таймов. Таким образом, в некоторых случаях время игр с учетом добавленного времени может превышать 100 минут. Отмечается, что новшество могут опробовать на ближайшем чемпионате мира в Катаре, но для этого нужно одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

Издание Football Italia уточняет, что в ФИФА недовольны тем, что количество эффективного игрового времени в матчах, согласно исследованиям, составляет лишь 60% от фактического времени матча, и планирует каким-либо образом изменить правила, чтобы изменить эту ситуацию.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Футбол,Джанни Инфантино,
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