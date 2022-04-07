«Матч ТВ» остался без Кубка Англии по футболу

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что на канале больше не будут показывать матчи Кубка Англии по футболу.

Фото: nsn.fm nsn.fm

«К сожалению, в этом сезоне мы больше не сможем показывать на наших каналах Кубок Англии», - написал Тащин в Telegram.

Он пояснил, что правообладатели не смогут предоставлять сигнал российскому каналу, так как это будет считаться нарушением санкций Великобритании.

10 марта стало известно о расторжении контракта с «Матч ТВ» на показ гонок «Формулы-1».