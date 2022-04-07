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1 час назад

УЕФА пока не собирается останавливать вещание матчей под своей эгидой в России

ТАССиещё 5

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока не собирается останавливать вещание матчей под эгидой организации в России. Об этом журналистам в четверг заявил глава УЕФА Александер Чеферин.

УЕФА отказался останавливать вещание матчей под своей эгидой в РФ
Фото: © EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT© EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Российские футбольные клубы и сборные были отстранены от участия в международных соревнованиях на фоне ситуации на Украине.

"Собирается ли УЕФА остановить вещание матчей под эгидой организации в России? Мы можем обсудить это еще. Мы думаем, что сейчас нет причин для этого. Но все меняется день за днем, мы будем смотреть, что будет происходить, на сегодня, после исполкома УЕФА, нет решения по поводу этого", - сказал Чеферин.

Футбол,Александер Чеферин,УЕФА,
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