УЕФА отказался останавливать вещание матчей под своей эгидой в РФ

"Собирается ли УЕФА остановить вещание матчей под эгидой организации в России? Мы можем обсудить это еще. Мы думаем, что сейчас нет причин для этого. Но все меняется день за днем, мы будем смотреть, что будет происходить, на сегодня, после исполкома УЕФА, нет решения по поводу этого", - сказал Чеферин.