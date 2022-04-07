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1 час назад

Чеферин оценил вероятность исключения РФС из УЕФА

Rusfootball

Президент УЕФА Александер Чеферин не стал отвечать на вопрос о "полном изгнании" России из организации. В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех международных соревнований под своей эгидой. Российский футбольный союз (РФС) оспорил эти решения в Спортивном арбитражном суде, но CAS оставил бан от организаций в силе, а также отказал в переносе стыкового матча России с Польшей в отборе к ЧМ-2022. УЕФА и ФИФА отказались от рассмотрения дела по ускоренной программе, теперь решение суда ожидается в мае.

Чеферин оценил вероятность исключения РФС из УЕФА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В эти дни рассматривается много вопросов. Ситуация меняется стремительно. Я был бы не серьезным президентом УЕФА, если бы сперва говорил со СМИ, а потом с исполкомом, генеральной ассамблеей или кем-то еще", - сказал Чеферин по итогам заседания исполкома УЕФА.

На прошлой неделе состоялся конгресс ФИФА в Дохе. По сообщениям СМИ, на нем ожидалось, что будет поднят вопрос об отстранении или приостановлении деятельности РФС в организаций, но это в итоге не обсуждалось.

Футбол,Александер Чеферин,РФС,УЕФА,
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