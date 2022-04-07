Чеферин оценил вероятность исключения РФС из УЕФА

Президент УЕФА Александер Чеферин не стал отвечать на вопрос о "полном изгнании" России из организации. В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех международных соревнований под своей эгидой. Российский футбольный союз (РФС) оспорил эти решения в Спортивном арбитражном суде, но CAS оставил бан от организаций в силе, а также отказал в переносе стыкового матча России с Польшей в отборе к ЧМ-2022. УЕФА и ФИФА отказались от рассмотрения дела по ускоренной программе, теперь решение суда ожидается в мае.